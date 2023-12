Belçikalı tasarımcı Axelle Vertommen, Fransız iç mekan markası için lamba koleksiyonu tasarladı

Haar designs zijn gedurfd en springen eruit: geen wonder dat de Antwerpse conceptstore St Vincents haar werk nu al plaatst tussen gevestigde namen. Terwijl Dewaele haar weg zoekt als freelancer voor onder meer RiRa Objects, diept ze ook haar eigen ontwerpen verder uit. In het voorjaar volgt zo een herwerkte versie van haar nu al iconische Sunset Wall Lamp.

Ze leerde de knepen van het vak als rechterhand van interieurarchitect Dries Otten, maar ook in haar eigen projecten toont multitalent Axelle Vertommen dat ze oog heeft voor vorm en functionaliteit. Met haar speelse designs bewijst Vertommen dat ze niet bang is om buiten de lijntjes te kleuren. Haar recentste wapenfeit, een collectie lampen voor het Franse interieurlabel Matière Grise, leverde haar nu dan ook terecht een nominatie op voor de Henry van de Velde Awards 2024.Collectible design wint alsmaar aan terrein. Een van de Belgische beloften is zonder twijfel Bram Vanderbek





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Belçikalı işadamı Fernand Huts'un adı üç kez uluslararası vergi cennetleri soruşturmalarında geçtiBelçikalı işadamı Fernand Huts, De Bahamas Leaks, Panama Papers ve Cyprus Confidential gibi üç uluslararası vergi cenneti soruşturmasında adı geçen tek önemli Belçikalı isim oldu. Huts, yatırımcıları ve politikacıları teşvik ettiği şeyi kendisi de yapıyor: mükemmelleşmek.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Belçikalı işadamı Fernand Huts'un adı üç kez uluslararası vergi cennetleri soruşturmalarında geçtiBelçikalı işadamı Fernand Huts, De Bahamas Leaks, Panama Papers ve Cyprus Confidential gibi üç uluslararası vergi cenneti soruşturmasında adı geçen tek önemli Belçikalı isim oldu. Huts, yatırımcıları ve politikacıları teşvik ettiği şeyi kendisi de yapıyor: mükemmelleşmek.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Grève sur le rail: la SNCB s’attend à ce que la moitié des trains IC roule mercrediLa SNCB prévoit que la moitié des trains reliant les grandes villes (IC) roulera mercredi, en raison de la grève menée par le front commun syndical au sein de l’entreprise ferroviaire.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Staking NMBS: helft van IC-treinen rijdt op eerste stakingsdag, bijna geen P-treinenTijdens de eerste van twee stakingsdagen op het spoor, woensdag, zal ongeveer de helft van de IC-treinen rijden. De P-treinen die normaal tijdens de ochtend- en avondspits rijden, vallen zo goed als allemaal weg. Dat blijkt uit de alternatieve dienstregeling, meldt de NMBS maandag.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

48-urenstaking spoor: geen P-treinen en slechts de helft van IC-treinen op eerste stakingsdagTijdens de eerste van twee stakingsdagen op het spoor, woensdag, zal ongeveer de helft van de IC-treinen rijden. De P-treinen die normaal tijdens de ochtend- en avondspits rijden, vallen zo goed als allemaal weg. Dat blijkt uit de alternatieve dienstregeling, meldt de NMBS maandag.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Staking bij spoorwegen: ook donderdag rijdt helft van IC-treinenOok donderdag, tijdens de tweede van twee stakingsdagen op het spoor, zal ongeveer de helft van de IC-treinen, die de grote steden verbinden, rijden. Dat blijkt uit de alternatieve dienstregeling, meldt de NMBS dinsdag.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »