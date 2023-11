Belçikalı işadamı Fernand Huts'un adı üç kez uluslararası vergi cennetleri soruşturmalarında geçti

De wisselbeker Fernand Huts gaat opnieuw naar… Fernand Huts. Hij is tot dusver de enige belangrijke Belgische naam die zowel terugkeert in de De Bahamas Leaks, de Panama Papers (beide in 2016) en nu Cyprus Confidential: drie internationale onderzoekdossiers lichtten het werk op belastingparadijzen door. Drie keer komt daarin de naam Fernand Huts voor. Ook daarin doet Huts zelf wat hij altijd heeft gepropageerd, en waartoe hij zowel investeerders als politici aanmoedigt: men moet excelleren.

In zijn taal luidt dat: de samenleving ‘met toegevoegde waarde verrijken.’als Belgische partners – kwam er keer op keer meer inkijk in het systeem-Huts. Het wordt vooral interessant wanneer we de schaarse maar veelzeggende informatie over de besloten financiële constructie achter het imperium van de Antwerpse zakenman kruisen met zijn publieke activiteit. Dan ontstaat er een coherent totaalbeel





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cyprus Confidential: de Cyprus-route van miljardair Fernand HutsDrie Moldavische bedrijven leiden via Cyprus naar Fernand Huts, de grote baas van Katoen Natie. De winst die zij maken, stroomt uiteindelijk door naar een trust in Guernsey. En ook Antwerps havenschepen Annick De Ridder speelde eerder een rol in Moldavië. Dat blijkt uit Cyprus Confidential.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Trouwjurken uit privécollectie Karine Huts te bewonderen tijdens unieke tentoonstelling in BerchemBij galerij Campo en Campo in Berchem pakken ze vandaag uit met een bijzondere nieuwe tentoonstelling. Marriage Stories heet die. En daar zijn een heleboel trouwjurken te bewonderen. Opmerkelijk is dat die uit de privécollectie komen van Karine Huts.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

L’entreprise de recyclage Fost Plus s’associe à Indaver et ColruytFost Plus, l’asbl chargée du recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique, s’associe à l’entreprise de traitement des déchets Indaver, détenue par Fernand Huts.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Demir betreurt personeelstekort douane waardoor drugs niet tijdig vernietigd wordenVolgens het huidig protocol kan er in ons land twintig ton drugs per week verbrand worden. 'De douane en Indaver (het afvalverwerkingsbedrijf van Fernand

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

L’entreprise de recyclage Fost Plus s’associe à Indaver et ColruytFost Plus, l’asbl chargée du recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique, s’associe à l’entreprise de traitement des déchets Indaver, détenue par Fernand Huts.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Cyprus Confidential: de Cyprus-route van miljardair Fernand HutsDrie Moldavische bedrijven leiden via Cyprus naar Fernand Huts, de grote baas van Katoen Natie. De winst die zij maken, stroomt uiteindelijk door naar een trust in Guernsey. En ook Antwerps havenschepen Annick De Ridder speelde eerder een rol in Moldavië. Dat blijkt uit Cyprus Confidential.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »