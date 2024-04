Belçika'da Ev Yangınlarında Ölü Sayısı Artıyor

In de eerste drie maanden van dit jaar stierven al dertig Belgen in een woningbrand. “2024 is nu al een pikzwart jaar”, zegt brandpreventiespecialist Tim Renders.Afgelopen maandag nog kwam een 69-jarige vrouw om het leven bij een woningbrand in Ronse, maar die brand belandt zelfs niet in de statistieken die ex-brandweerman Tim Renders op eigen initiatief bijhoudt. Al meer dan tien jaar telt Renders de woningbranden met fatale afloop in België, met uitzondering van de aangestoken branden.

De balans voor 2024 is nu al bijzonder zwaar. “Ik stel vast dat 2024 al een pikzwart jaar is qua brandveiligheid en schrik hier toch enorm van”, schrijft Renders op zijn website. Tot nu eisten woningbranden al dertig doden in België. Sinds 2014 lag dat aantal op dit moment van het jaar nooit eerder zo hoog. En daarmee zitten we al aan de helft van het totale aantal doden van 2023. Toen kwamen 60 mensen om het leven.Van alle dertig doden kwamen er zestien om het leven in Vlaandere

Belçika Ev Yangını Ölü Güvenlik

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Belçika'da Vegan Fırın Başarıya UlaşıyorDennis Van Peel (28), Funk adlı vegan fırınında başarıya ulaşıyor ve ilk fırın projesi Have a roll'un beşinci mağazasını Nisan ayında açıyor.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Belçika Milli Takımı'na çağrı için Mile Svilar'dan harika penaltı kurtarışıFiorentina'ya karşı harika bir penaltı kurtarışıyla Belçika Milli Takımı'na çağrı yapan Mile Svilar, dikkatleri üzerine çekti.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Belçika'da İlk Yaz Günü İçin Hazırlıklar BaşladıUzun ve kasvetli bir kışın ardından, Belçika'nın yarısı ilk yaz gününün tadını çıkarmak için sabırsızlanıyor. Ancak yüzücüler ve güneşlenmeye düşkün olanlar için dikkatli olmak gerekiyor.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

CKS ve Masté, bir mücevher koleksiyonu tasarlamak için işbirliği yapıyorBelçika moda markası CKS ve Antwerp mücevher markası Masté, birlikte bir mücevher koleksiyonu tasarlamak için bir araya geldi. Tasarımcılar, bir bilezik ve bir çift küpe olan iki yaratımın, gündelik ve şık arasında bir denge sağladığını ve bu nedenle her duruma uygun olduğunu belirtiyor. CKS'deki baskı tasarımcısı Sophie Espitalié'nin organik ve akıcı çiçek desenlerinden ilham alan tasarımlar, müşterilerin yaz yaşamını tamamlıyor.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Belçika'da Vegan Fırın Başarıya UlaşıyorDennis Van Peel (28), Funk adlı vegan fırınında başarıya ulaşıyor ve ilk fırın projesi Have a roll'un beşinci mağazasını Nisan ayında açıyor.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Belçika'da İlk Yaz Günü İçin Hazırlıklar BaşladıUzun ve kasvetli bir kışın ardından, Belçika'nın yarısı ilk yaz gününün tadını çıkarmak için sabırsızlanıyor. Ancak yüzücüler ve güneşlenmeye düşkün olanlar için dikkatli olmak gerekiyor.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »