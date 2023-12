Belçika'da Avrupa Parlamentosu üyeleri yeni gelir kaynakları hakkında tartışıyor

Johan Van Overtveldt: 'Komaan, Kathleen. Nu de Commissie bijna alle lidstaten in de gaten houdt omdat ze de Europese begrotingsregels overtreden, is het stuitend om nog meer centen te vragen.' Kathleen Van Brempt: 'Maar dat is net het punt. Als de lidstaten hun nationale bijdragen zo laag mogelijk willen houden, zijn nieuwe eigen inkomstenbronnen voor de Europese Unie veruit de efficiëntste piste.

' Tijdens zijn Europese voorzitterschap moet België niet alleen werken aan akkoorden tussen de lidstaten, maar ook aan compromissen met het Europees Parlement. Daar houden Johan Van Overtveldt (N-VA) en Kathleen Van Brempt (Vooruit) een oogje in het zeil. Europarlementsleden Kathleen Van Brempt (Vooruit) en Johan Van Overtveldt (N-VA) willen een verlengstuk aan hun Europese carrière breien. In juni doen beiden opnieuw een gooi naar een zetel in het Europees halfrond: Van Overtveldt trekt de lijst voor N-VA, Van Brempt staat op de tweede plek bij Vooruit





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De nieuwe intocht van Guust Flater, de terugkeer van de seventiesVandaag ligt Flater slaat weer toe! in de winkelrekken. Het is het eerste album van de stripheld Guust, 26 jaar na het overlijden van auteur Franquin.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Zo reageren de andere partijen op winst van de PVV van Geert WildersNa het sluiten van de stembureaus werd woensdagavond vrij snel duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de afgetekende winnaar was van de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer. Terwijl Wilders de overwinning vierde, kwamen gemengde reacties van de andere partijen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Van Abbas tot zionisme: het abc van het Israëlisch-Palestijns conflictEr gaat een lange geschiedenis vooraf aan de oorlog tussen Israël en Hamas. We zetten de belangrijkste namen, plaatsen, gebeurtenissen en begrippen alfabetisch voor u op een rij.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Factcheck: deze foto’s van Israëlische speurhonden zijn gegenereerd met behulp van artificiële intelligentieOp sociale media gaan beelden rond van honden met opzichtige Israëlische vlaggen die poseren voor een ruïne. Volgens socialemediagebruikers zou het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Hoe een influencer onterecht wordt beschuldigd van fake beelden van het leed in GazaSaleh Al-Jafarawi is een 25-jarige zanger en online influencer in Gaza, met bijna 4 miljoen volgers op Instagram. Israël beschuldigt hem ervan een ‘Hamasacteur’ te zijn die filmpjes in scène zet. Maar dat is onterecht.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Nooit was het veldrijden zonder Van Aert en Van der Poel zo boeiend1. Afwisselende, nieuwe winnaars brengen meer strijd De rode draad doorheen het seizoensbegin in de voorbije vier jaar was telkens grotendeels dezelfde:

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »