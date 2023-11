Belçika Başbakanı İsrail'e barış misyonu için gitti

Premier Alexander De Croo (Open VLD) trok twee dagen op vredesmissie naar het Midden-Oosten. Terwijl de humanitaire pauze met vertraging van start ging, hield hij er forse pleidooien voor meer menselijkheid.‘Israël moet meer inspanningen doen om burgerslachtoffers te vermijden.’ Met onder meer die heldere boodschap trok premier Alexander De Croo (Open VLD) naar Israël.

Als volgende voorzitter van de Raad van de Europese Unie ging hij samen met Pedro Sanchez, premier van huidig Europees voorzitter Spanje, op vredesmissie naar het Midden-Oosten. ‘Er vallen te veel burgerslachtoffers aan Palestijnse kant’, maakte De Croo rechtstreeks duidelijk aan de Israëlische president Isaac Herzog en premier Benjamin Netanyahu. Het gesprek met Netanyahu was ‘open en confronterend’, meldde De Croo achteraf aan de pers. Hij wees Netanyahu op zijn humanitaire verplichtingen en vroeg respect voor het internationaal recht. Van Israëlische kant werden alleen op voorhand statements gemaakt. Op een cameraman na waren daarbij geen journalisten welko





