De beelden gaan intussen de wereld rond via sociale media, waar gegrapt wordt dat de walvis “oefende voor Halloween”. Maar volgens experts is het gedrag van de beloega een “teken van agressie”.Kinderen in zoo rennen voor hun leven wanneer krokodil hen als prooidier ziet en aanvalt: “Traumatiserende ervaring”Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.

De miraculeuze verrijzenis van Hendrik Vos en een onverwachte exit: de ene plottwist na de andere in ‘De verraders’ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Liv (49): “Ik ben...

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?” headtopics.com

Bekkentrekkende witte dolfijn jaagt meisje de stuipen op het lijf: “Teken van agressie”Een Chinees meisje schrikt zich rot wanneer ze gefascineerd naar de zwemmende beloega’s kijkt tijdens een bezoek aan een aquarium. Ze staat plots oog in oog met een van de witte dolfijnen, die haar even lijkt aan te staren, maar dan zijn kaken wijd openspert. Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

Veerle Baetens en Lize Spit: ‘Het smelt’ was een cadeau, maar ook een vergiftigd cadeauMeer dan zeven jaar zwoegde actrice en regisseur Veerle Baetens aan de verfilming van de bestseller Het smelt van Lize Spit. Een schokkende film over even achteloze als pesterige wandaden, noemde onze recensent het. Een film over wat te heftig is om over te kunnen praten, schreef hij ook. Lire la suite ⮕

Een trending handtas en een walvis die niet vies is van wijn: dit shopte team BillieWe zetten de klok een uur achteruit, de nacht wordt langer, de gezelligheid groter. Tijd om te cocoonen met je dochter, met vrienden een lekker wijntje te drinken of bij te slapen onder die warme dons. Lire la suite ⮕

Liegen in een column is een beetje zoals fotoshoppenIemand vroeg me waarom ik niet een boek ging schrijven over een hartverscheurende periode uit mijn leven, omdat die, naast hartverscheurend voor de betrokkenen, ook heel sappig materiaal is voor derden. Het boek zou in ieder ­geval heel goed verkopen. ‘Of schrijf ­anders iets over je gekke familie en dito kerstfeesten. Lire la suite ⮕