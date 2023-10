Bekende Iraanse mensenrechtenactiviste opnieuw opgepakt tijdens begrafenis van 16-jarig meisje

“Mijn echtgenote werd samen met vele andere aanwezigen opgepakt tijdens de begrafenis van Armita Garawand”, bevestigt Reza Khandan, de echtgenoot van Sotoudeh, aan het Franse persagentschap AFP. Daarbij zou Sotoudeh volgens hem “hardhandig” aangepakt zijn.Nasrin Sotoudeh (60) is een internationaal gerenommeerde verdedigster van de mensenrechten in Iran. Ze vertegenwoordigde activisten van de oppositie die tijdens de omstreden presidentiële verkiezingen van 2009 gevangen werden genomen.

Sotoudeh werd veroordeeld tot een celstraf van 38 jaar en tot 148 zweepslagen, maar ze werd eind 2020 vrijgelaten om gezondheidsredenen. Ze had er toen een hongerstaking van zes weken opzitten om de vrijlating te vragen van Iraanse politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten.

Sotoudeh ontving in 2012 de Sacharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting van het Europees Parlement en werd in 2020 benoemd tot eredoctor aan de KU Leuven.

