Begraafplaatsen gesloten op Allerzielen wegens stormweer

Natuurpunt pakt in Zandvliet de opslag van exoten aan in het kleinere natuurgebied Ruige Heide. Dat gebeurt op zaterdagen 4 en 18 november.

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De wekelijkse markt op vrijdag breidt 3 november opnieuw uit met lokale handelaars, die hun producten vooral online verkopen. Ze krijgen zo de kans om hun producten live aan de man en vrouw te …OVERZICHT.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel headtopics.com

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Toegangsregels lage-emissiezones worden rechtvaardiger en socialer

Hoe Halloween ons veroverde: ‘Parallel met katholieke Allerzielen is niet toevallig’In nauwelijks twintig jaar tijd duwde het uit Amerika overgewaaide Halloween de katholieke traditie – Allerzielen en Allerheiligen – naar de achtergrond. Hoe kon dat zo snel gebeuren? En waarom leidde dat niet tot een cultuuroorlog? Lire la suite ⮕

Begraafplaatsen Balen-centrum en Rosselaar hebben vlindermonument voor SterrenkinderenOp de begraafplaatsen van Balen-centrum en het gehucht Rosselaar vind je voortaan een vlindermonument voor Sterrenkinderen. Nabestaanden van kinderen die voor hun geboorte zijn gestorven, kunnen er rouwen en tot bezinning komen. Lire la suite ⮕

Davidsvest in Lier tijdelijk afgeslotenDe Davidsvest in Lier is afgesloten voor voetgangers en fietsers wegens een hoornaarsnest. Lire la suite ⮕

Brabantstunnels enkele dagen afgesloten wegens herstellingswerkenBeide tunnels op de Leien zijn afgesloten vanaf maandagochtend tot dinsdagavond en van donderdagochtend tot vrijdagavond. Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen. Lire la suite ⮕

Duitse extreemrechtse politicus gearresteerd wegens mogelijk bezit nazisymbolenDe Duitse politie heeft een politicus van het extreemrechtse AfD gearresteerd, zo meldt een woordvoerder van de openbare aanklager maandag. De 22-jarige Daniel Halemba wordt verdacht van opruiing en het bezit van nazisymbolen. Lire la suite ⮕