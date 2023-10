Baudet heeft lichte hersenschudding na aanval in Gent

‘Gezien de gebeurtenis gisterenavond in Gent legt Forum voor Democratie de campagneactiviteiten de komende dagen stil’, schrijft de partij op X, voorheen Twitter. ‘Thierry Baudet heeft een lichte hersenschudding. Hij is thuis bij zijn gezin dat erg geschrokken is en even moet herstellen van de klap.’

De extreemrechtse politicus kwam gisteren spreken in een aula van UGent op uitnodiging van de conservatieve studentenvereniging KVHV. Heel Gent leek zich schrap te zetten – rondom de aula werd een perimeter ingesteld en hordes politie met waterkanonnen stonden klaar om tegenbetogers op andere ideeën te brengen.Toch glipte iemand door de mazen van het net. Toen Baudet de aula binnenwandelde, werd hij aan de ingang te lijf gegaan met een oranje paraplu.

UGent had de lezing eerder verboden – het zou niet mogelijk geweest zijn de veiligheid van ‘de organisatoren, de spreker en de deelnemers te garanderen’, aldus de woordvoerder toen over het verbod. Maar de universiteit werd op de valreep teruggefloten door de Raad van State: de lezing mocht wel degelijk doorgaan, oordeelde die. headtopics.com

Baudet staat als boegbeeld van de Nederlandse partij Forum voor Democratie (FvD) bekend om zijn complottheorieën en pro-Russische uitspraken. Vorig jaar zei hij in een interview metdat we ‘bestuurd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen’, en dat het goed is dat de Russische president Vladimir Poetin zich daartegen verzet. Volgens Baudet is Poetin dan ook een ‘held’, en gaat hij ‘winnen.

Het is niet de eerste keer dat de conservatieve, Vlaamsgezinde KVHV een omstreden spreker uitnodigt. In december vorig jaar was er duw- en trekwerk aan de ingang bij een lezing van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. Vier jaar geleden nodigde de studentenvereniging Jeff Hoeyberghs uit om te spreken in een aula van de UGent. Hij werd achteraf veroordeeld voor zijn tirade aan vrouwonvriendelijke uitspraken. headtopics.com

