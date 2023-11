Battues communales dans le bois Paul Furlan à Rance, les dates et les modalités sont connues : « Il y a

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Désormais propriétaire de 173 hectares de forêt en plus, appartenant jadis à la Ville de Thuin, la commune de Sivry-Rance lance le réaménagement de ce bois renommé « Bois Paul Furlan ».

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 Malade depuis plus d’un an, Céline Dion fait sa première apparition publique… depuis dix mois ! (photos)

Vous ne le savez pas, mais un même produit acheté chez ALDI peut-être bien différent que celui de chez LIDL : « Il y a plusieurs raisons »La réfection du Pont du Jardinet à Walcourt franchit un pas supplémentaire ! Un accord sur les emprises a enfin été trouvé headtopics.com

Les Sambrevillois également touchés par une arnaque téléphonique au nom de l’administration communale: «des personnes se font passer pour un de nos agents communaux» Automobilistes, attention, si vous venez de Philippeville, vous n’avez plus la priorité au pont de la Folie : « Beaucoup de gens revenaient vers nous pour se plaindre du manque de visibilité » (vidéo)

Intempéries : les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à BruxellesLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de... Lire la suite ⮕

Paul Beloy en Mo Messoudi wonnen met Beerschot de bekerfinale tegen Club Brugge: “We waren de underdog, maar hBeerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België. Als tweedeklasser zullen die van ‘t Kiel dat duel uiteraard aanvatten als underdog. Maar dat was ook het geval in 1979 en 2005 toen Beerschot in de finale van de beker telkens te sterk bleek voor Club Brugge. Lire la suite ⮕

«Medhy Nossin reste un ami mais n’est pas un président de foot»: Pierre Longueville sort du silence aprèsMuet avec la presse ce lundi, après avoir appris la nouvelle, le désormais ex-coach de Thisnes a accepté de répondre à nos questions. Sans langue de bois, comme toujours, mais surtout sans rancœur, «même si dans la forme, ça m’a blessé». Lire la suite ⮕

Les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à BruxellesLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Lire la suite ⮕

Face aux vents forts annoncés, la Région Bruxelles-Capitale fermera mercredi les parcs, réserves naturelles etLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Lire la suite ⮕

Les parcs et espaces verts régionaux fermés dès mercredi à BruxellesLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Lire la suite ⮕