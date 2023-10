Battu à Waremme, Sprimont signe sa troisième défaite de rang (Vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Juprelle et Wandruzienne déroulent, Beaufays B s’offre une belle remontée à Warsage B: découvrez tous les détails et les buteurs en P3B et P3C

Privé de Gashi et Jeunehomme, Sprimont se déplace à Waremme avec l’ambition de renouer avec le succès aprèsAprès un remarquable début de saison, les Carriers accusent un peu le coup ses dernières semaines. Lire la suite ⮕

D3B ACFF : Grand retour à Longchamps réussi pour Waremme, tombeur de Sprimont en D3B: «Je suis fierLes Stadistes nous ont offert une prestation aboutie avec une victoire sur un score arsenal…qui aurait pu être plus sévère. Le matricule 190 n’aura pas tremblé ni laissé voix au chapitre à une équipe Sprimont en mal d’inspiration. Lire la suite ⮕

Sprimont va devoirrepondre présent pour son match du week-end face à Saint-Trond!Quelle semaine pour les Carriers! Mardi soir, moins de 48h après un important succès à Bocholt (31-32), les hommes de Pietro Valle sont parvenus à se défaire de l’Estudiantes Tournai, pourtant pensionnaire de D1. Lire la suite ⮕

Almeria battu malgré un but de Ramazani, Bologne et Saelemaekers partagent à SassuoloLors de la 11e journée de Liga, malgré un but de Largie Ramazani, Almeria s'est incliné contre Las Palmas (1-2), samedi après-midi. Almeria reste lanterne rouge avec un 3 sur 33 avec six unités de retard sur le premier non-relégable, Cadiz. Lire la suite ⮕

Arsenal écrase Sheffield et reprend la 2e place, Burnley battu à BournemouthArsenal a repris provisoirement la 2e place du classement de la Premier League grâce à son large succès face à Sheffield United (5-0), samedi dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Avec 24 points, les Gunners reviennent à 2 points des Spurs qui sont également invaincus. Lire la suite ⮕

Battu à Eupen, Charleroi replonge dans ses travers en championnatLes Pandas ont mis fin à une série de six défaites en battant une équipe carolo qu ileur a pourtant été supérieure avant le repos. Mais en football, il faut pouvoir marquer… Lire la suite ⮕