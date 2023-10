Basket : Le RBC Ninane a réussi son pari en résistant le plus possible au Sprirou Charleroi en Coupe de

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

Le RFC Seraing se libère enfin et bat le Club NXT... «Nous avons pratiqué un jeu plus direct, dans le dos de la défense»

– Coupe AWBB : Basket 3x3 | Belgrade veut renouveler son titre en Coupe AWBB mais Ciney et LoyersLes Namurois ont modifié leur quatuor mais restent favoris alors que Ciney et Loyers, demi-finalistes l’an dernier, sont de sérieux outsiders. Lire la suite ⮕

Le Spirou Charleroi dernier qualifié pour les quarts de finaleUne semaine après les autres huitièmes de finale, le Spirou de Charleroi s'est qualifié samedi soir pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket en s'imposant 69-98 au Royal BC Ninane. Lire la suite ⮕

– TDW : Basket | Encore un échec du BB BrunehautLes «Lionnes» ont loupé trop de paniers en première comme en seconde mi-temps pour espérer venir à bout de Laarne Lire la suite ⮕

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s’impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s’estimant lésés par l’arbitrage. Lire la suite ⮕

Le club israélien Elitzur Ramla doit renoncer à jouer l'épreuveLe club de basket israélien d'Elitzur Ramla qui était engagé dans le groupe G de l'EuroCoupe de basket féminin, celui de Namur Capitale, ne disputera finalement pas la compétition. Lire la suite ⮕

– R1 Hommes : Basket (R1 Hommes) : Loyers et Maxence Gilet se séparentLoyers et Maxence Gilet, c’est désormais fini. Le coach a appelé Jacky Matagne, son président, pour lui faire part de son envie de départ. Ce vendredi, le président loyersois a acté la séparation. Lire la suite ⮕