basket- eurocup dames : Basket (Eurocup): Namur Capitale franchit la phase de poules et se qualifie pour les

Coupe de Province (1/16e de finale): la P4 d’Eghezée B passe tout près de la qualification face à une P1 Coupe de Province (1/16e de finale): Nismes B émerge aux penalties face à Spy B dans le duel de P3, grosse tension dans le derby hamoisien entre le Condruzien et Schaltin

Plus de 1200 Meutis au Parc Duden, une fête pour toute une commune: «Nous avons vécu le match à 100%» (vidéo d’ambiance) Les réactions des joueurs de Meux après leur match de folie contre l’Union Saint-Gilloise : «Marquer, cela change tout» (interview en vidéo) headtopics.com

Les Castors Braine se qualifient pour la suite de l’Eurocup: «Je suis satisfait etLes Castors ont remporté un nouveau match de coupe d’Europe synonyme de qualification pour la suite de la compétition. Les joueuses de Fred Dusart ont maîtrisé la rencontre d’un bout à l’autre pour s’adjuger un 3e succès dans cette compétition. Lire la suite ⮕

Face aux vents forts annoncés, la Région Bruxelles-Capitale fermera mercredi les parcs, réserves naturelles etLes parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés mercredi à partir de 18h00 en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué mardi Bruxelles Environnement. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

P2B Namur: voici les classements complets des buteurs après la 11e journéeDécouvrez les classements complets des buteurs de P2A et P2B Namur après la 11e journée de championnat. Lire la suite ⮕

P2A: Frank Meunier n’est plus l’entraîneur du FCO NamurLe coach a été remercié ce mardi. Lire la suite ⮕

– Gaza : Manifestations pour 'la fin du génocide en Palestine' à Bruxelles et NamurUne manifestation en soutien au peuple palestinien s’est tenue mercredi, dès 15h00, devant l’ambassade des États-Unis... Lire la suite ⮕