basket- coupe AWBB 3X3 : Basket (Coupe AWBB 3X3): du beau monde pour la finale organisée à Natoye avec 5

Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes se neutralisent dans le choc de P2A, «Cela fait cinq fois qu’on est mené à domicile et cinq fois qu’on gagne» à Eghezée, «On a réalisé une entame de partie médiocre» à Petigny

«Un joueur a sorti un couteau», «Quatre voitures de police sont arrivées pour calmer tout le monde», «L’un de nos gamins a reçu une bouteille sur la tête par un supporter»: le récit hallucinant du match arrêté entre Auvelais et Denée headtopics.com

Les résumés du foot Hainaut: Froidchapelle s’offre un derby un peu à sens unique face à la Mominoise en P3D, Erpion s’impose en P2C, Rance bat Forges en P4H Les dernières infos en bref: première défaite pour Namur Volley en N1 Dames + tous les résultats en Coupe de Province

Tous les résumés des matches de ce week-end en P4 Namur: trois premiers points pour Lesve-Arbre B, Hastière est inarrêtable, l’entraîneur de Pessoux Jean-Philippe Set-Marie fustige les conditions d’entraînement headtopics.com

– Coupe AWBB : Basket 3x3 | Belgrade veut renouveler son titre en Coupe AWBB mais Ciney et LoyersLes Namurois ont modifié leur quatuor mais restent favoris alors que Ciney et Loyers, demi-finalistes l’an dernier, sont de sérieux outsiders. Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕

P1 Dames : Basket (P1 Dames) | Soignies reprend des couleurs contre Marcinelle: «Toutes les joueusesUne semaine après avoir battu Dottignies, la JS Soignies a récidivé face à Marcinelle. Deux joueuses manquaient encore à l’appel, mais cela n’a pas empêché les joueuses de Florence Loiseau de dominer les débats de A à Z. Lire la suite ⮕

Le club israélien Elitzur Ramla doit renoncer à jouer l'épreuveLe club de basket israélien d'Elitzur Ramla qui était engagé dans le groupe G de l'EuroCoupe de basket féminin, celui de Namur Capitale, ne disputera finalement pas la compétition. Lire la suite ⮕

– R1 Hommes : Basket (R1 Hommes) : Loyers et Maxence Gilet se séparentLoyers et Maxence Gilet, c’est désormais fini. Le coach a appelé Jacky Matagne, son président, pour lui faire part de son envie de départ. Ce vendredi, le président loyersois a acté la séparation. Lire la suite ⮕

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s’impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s’estimant lésés par l’arbitrage. Lire la suite ⮕