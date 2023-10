Basket : Basket: Aubel n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe AWBB 3x3

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

basket- coupe AWBB 3X3 : Basket (Coupe AWBB 3X3): du beau monde pour la finale organisée à Natoye avec 5Cinq équipes namuroises se qualifient pour la grande finale du 3x3: Loyers, Ciney, Belgrade, Gembloux et Natoye se retrouveront justement à... Natoye le 30 mars pour le Top 12 final.

Qualifications de Huy et Wanze pour les finales de la Coupe AWBB 3X3Laura Baggio, MVP en titre de la compétition, et ses équipières Alycia Marteau, Inès De Keyser et Sarah Matthys se sont aisément qualifiées pour la finale qui aura lieu en mars.

– R1 Hommes : Basket (R1 Hommes) : Loyers et Maxence Gilet se séparentLoyers et Maxence Gilet, c'est désormais fini. Le coach a appelé Jacky Matagne, son président, pour lui faire part de son envie de départ. Ce vendredi, le président loyersois a acté la séparation.

– TDW : Basket | Encore un échec du BB BrunehautLes «Lionnes» ont loupé trop de paniers en première comme en seconde mi-temps pour espérer venir à bout de Laarne

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s'impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s'estimant lésés par l'arbitrage.

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d'AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s'est bien passé et que Liège a fait mieux qu'un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement.