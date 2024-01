Bankiers moeten binnenkort een eed afleggen

Binnenkort moeten bankiers een eed afleggen dat ze de klant eerlijk en correct zullen behandelen. Doen ze dat niet, dan dreigen er sancties.“Ik verbind mezelf ertoe om in alle omstandigheden eerlijk en integer en ook vakbekwaam en professioneel te handelen, waarbij ik rekening houd met de belangen van de cliënten en de cliënten billijk behandel.” Dat zal de eed zijn die bankiers binnenkort zullen moeten zweren, nu de wet daarrond eindelijk gepubliceerd is geraakt in het Staatsblad.

Er is al jarenlang sprake van een “bankierseed” in België, maar die was er tot nu toe nog niet gekomen. Nu dus wel, hoewel er nog wat hordes moeten worden genomen. Er moet nog een Koninklijk Besluit komen over wanneer de nieuwe regeling echt van start gaat. Zodra die er is, zullen naar schatting 40.000 mensen uit het bankwezen elk apart de formele belofte moeten afleggen. Dat ze te goeder trouw zullen handelen, en je eerlijke en volledige informatie zullen geven over hun producten, zoals belegginge





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bouwen in watergevoelig gebied binnenkort niet meer mogelijk: minister Demir wil 44 Antwerpse woongebieden herVlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigt voor 297,1 hectare watergevoelig gebied in de provincie Antwerpen een bouwstop aan. Hoewel de betreffende gronden ingekleurd zijn als woon- of recreatiegebied zal erop bouwen binnenkort dus toch niet meer mogelijk zijn. Wie hierdoor schade lijdt, kan aanspraak maken op een schadevergoeding.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Wat 200 miljard euro aan Russische tegoeden in Sint-Joost-ten-Node ligt te doenDe hele wereld kijkt naar de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daar zit sinds de start van de oorlog zo’n 200 miljard aan bevroren Russische tegoeden vast bij de financiële dienstverlener Euroclear. De druk neemt toe om die fortuinen aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

“Thee uitdelen zal de bommen niet doen stoppen. Maar thuis zitten en niets doen ook niet”Elke dag verzamelen zich zo’n 150 manifestanten voor het Centraal Station in Brussel, en dat al 78 dagen lang. Gedurende een uur betogen ze er tegen het conflict in Palestina. “25 demonstraties geleden hoorde ik mijn familie in Gaza voor het laatst. Maar ik mag niet wanhopen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Ik voel geen behoefte om populair te doen”“Ik denk weleens dat ik liever minder stemmen zou hebben dan dat ik een verhaal zou moeten brengen waarbij ik goed kan scoren, maar dat afbreuk doet aan wie ik ben”. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ‘Eerlijk gezegd’, een boek dat ze donderdagavond voorstelde in Antwerpen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Nederlandse arbeidersklasse herkent zich in politiek programmaDe merkwaardige uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Nederland heeft de onderzoekers doen besluiten om de voorlopige conclusies vervroegd vrij te geven via de website.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Nuchter blijven in januari? Macron en zijn ministers zien dat niet zitten: discussie in Frankrijk over TournéeEen maand zonder alcohol, velen doen het al langer na de feesten. Maar in Frankrijk vormt ‘Tournée Minérale’ het middelpunt van een politieke rel in Frankrijk. Want ondanks het aandringen van experts, wil de Franse regering het initiatief niet promoten dat volgens lobbyisten “niet strookt met de Franse cultuur”.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »