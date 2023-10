Bankieren wordt fors duurder voor veel klanten van BNP Paribas Fortis

Vandaag om 11:44Gisteren om 17:2413, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Jobhoppen voor meer loon werkt...

Bangladesh: des centaines d'arrestations avant une manifestation de l'oppositionDes centaines de militants de l'opposition au Bangladesh ont été arrêtés avant une manifestation prévue samedi à Dacca, dont les organisateurs espèrent plus d'un million de participants, ont annoncé vendredi la police et des responsables du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP, opposition).

Australische politie jaagt op Nederlander (24) die verdacht wordt van moord op 21-jarige sportleerkrachtDe Australische politie heeft een klopjacht geopend op een 24-jarige Nederlander die mogelijk betrokken is bij de dood van een studente in Sydney. Paul T. zou zelf de politie hebben geïnformeerd over haar gruwelijk toegetakelde lichaam, en is sindsdien spoorloos. Zijn spullen zijn inmiddels wel gevonden, vlakbij een hoge klif in de regio.

Kritiek op anti-tabaksplan van Vandenbroucke: "E-sigaret wordt ten onrechte gelijkgesteld met gewone sigaret"Het anti-tabaksplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wordt positief onthaald, maar er zijn ook punten van kritiek. "Het plan schakelt de e-sigaret op heel veel vlakken gelijk met de sigaret die gerookt en verbrand wordt.

De Garage in Mechelen wordt 'Kunsthal'In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst.

Koranverbrander wordt uitgewezen uit ZwedenEen Irakees die verantwoordelijk is voor meerdere Koranverbrandingen in Zweden zal het land uitgezet worden. Hij krijgt geen verlengde verblijfsvergunning, meldt televisiezender TV4 donderdag op basis van informatie van de immigratiedienst Migrationsverket.

Schoolloopwedstrijd wordt gewonnen door erg opmerkelijke "deelnemer"Een loopwedstrijd van de Japanse Yangzhou-school is vrijdag gewonnen door een erg opmerkelijke deelnemer. Terwijl enkele jongens de longen uit hun lijf liepen, ging… een viervoeter met de overwinning lopen. Een witte kat die plots de piste op kwam gelopen, passeerde de scholieren met gemak.