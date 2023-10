Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi, le champion du monde argentin vise un huitième trophée

Ce lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs candidats se détachent à la victoire suprême. Le premier candidat a l’habitude d’être couvert d’or : Lionel Messi. Pour la deuxième année depuis le changement de règlement, le Ballon d’Or récompense le meilleur joueur sur une saison complète, d’août au mois de juillet suivant.

De plus, sa saison au PSG était bien meilleure que la précédente. Meilleur passeur de Ligue 1 avec seize assists, il a également marqué seize buts, terminant à la troisième place de joueurs les plus décisifs du championnat. Parmi les 15 meilleures ligues d’Europe, il a tout de même été le 7e joueur le plus décisif en championnat, une donnée loin des critiques acerbes régulièrement envoyées à son encontre.

Pourquoi Lionel Messi devrait remporter son huitième Ballon d’OrA moins d’une énorme surprise, l’Argentin sera sacré ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Haaland et Mbappé auraient fait de beaux lauréats mais le titre de champion du monde de la « Pulga » devrait faire la différence. Lire la suite ⮕

Ballon d’Or 2023 : Kevin De Bruyne, royal à Manchester City mais fantôme du QatarCe lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs candidats se... Lire la suite ⮕

Un 8e trophée récompensera-t-il Lionel Messi ou Erling Haaland sera-t-il plébiscité ?Lionel Messi et Erling Haaland sont les deux grands favoris qui se dégagent dans la course au 67e Ballon d'Or. La plus prestigieuse récompense individuelle du football sera attribuée lundi soir à Paris. L'Argentin de 36 ans a conquis le titre de champion du monde en décembre dernier au Qatar. Lire la suite ⮕

Les Peak Barrel Aged 2023 ont débarqué à la brasserie de WaimesBières d’exception en approche ! La brasserie Peak, située à Waimes, sort deux versions de Peak Barred Aged, ces bières affinées en fûts de chêne ayant contenu de l’alcool. Cette année, on a droit à une version de la triple au cognac et une autre au rhum. Lire la suite ⮕

Kempens barbecueteam BBQ+ kroont zich tot Europees Kampioen 2023Barbecuecompetitieteam BBQ+ uit Mol heeft de meeste punten behaald tijdens de prestigieuze KCBS European BBQ Competite. Daarmee heeft het team de titel van Europees kampioen en International Team van het jaar in Europa 2023 in de wacht gesleept. Lire la suite ⮕

«Le meilleur pâtissier»: des gâteaux terrifiants pour un numéro spécial HalloweenLes candidats de cette saison 2023 vont devoir faire preuve d’imagination! Lire la suite ⮕