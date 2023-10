Ballon d’Or 2023 : Kylian Mbappé, toujours placé mais jamais sur le podium

Ce lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs candidats se détachent à la victoire suprême. Toujours présent mais jamais présent, Kylian Mbappé peut rêver d’un premier podium. Pour la deuxième année depuis le changement de règlement, le Ballon d’Or récompense le meilleur joueur sur une saison complète, d’août au mois de juillet suivant.

Un penalty inscrit en prolongations plus tard, il aura marqué le match le plus attendu de l’année avec un triplé et aurait pu gagner cette finale si mal embarquée quasiment à lui tout seul. Buteur à 54 reprises toutes compétitions confondues, il a battu le record pour un Français sur une saison. À ce niveau-là, seul Erling Haaland a fait mieux que lui en Europe.

Ballon d’Or 2023 : Kevin De Bruyne, royal à Manchester City mais fantôme du QatarCe lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs candidats se... Lire la suite ⮕

Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi, le champion du monde argentin vise un huitième trophéeLundi prochain, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs... Lire la suite ⮕

Qui sont les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2023 ?Fin du suspense. C'est ce lundi, sur le coup de 20h45, que sera décerné le Ballon d'Or 2023 au Théâtre du Châtelet à... Lire la suite ⮕

Ballon d’Or 2023 : Erling Haaland, le cyborg qui peut marquer l’histoireLundi prochain, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs... Lire la suite ⮕

Ballon d’Or 2023: voici où suivre la cérémonie footballistique depuis la BelgiqueKevin De Bruyne sera-t-il l’heureux élu? Réponse dès 20h sur Pickx+. Lire la suite ⮕

Eden Hazard évoque le Ballon d’Or : 'Ça serait illogique de ne pas le donner à Messi'Lionel Messi ? Kylian Mbappé ? Erling Haaland ? Kevin De Bruyne ? Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? Nous... Lire la suite ⮕