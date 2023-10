Ballon d’Or 2023 : Kevin De Bruyne, royal à Manchester City mais fantôme du Qatar

Ce lundi, France Football va décerner le Ballon d’Or et dévoiler qui succédera à Karim Benzema. Plusieurs candidats se détachent à la victoire suprême. Parmi eux, un Diable rouge se détache : Kevin De Bruyne. Pour la deuxième année depuis le changement de règlement, le Ballon d’Or récompense le meilleur joueur sur une saison complète, d’août au mois de juillet suivant.

Parmi eux, on peut notamment rappeler celui inscrit face au Real Madrid en demi-finales aller de la Ligue des champions ou ses trois marqués lors des rencontres face à Arsenal qui ressemblaient à des points de bascule majeurs dans la course au titre. Son palmarès parle également pour lui puisqu’il a fait partie de l’équipe qui a marché sur l’Europe et sur l’Angleterre avec une Ligue des champions, une Premier League et une FA Cup.

