Balie Antwerpen treedt op tegen advocatenkantoren die stagiaires uitbuiten

Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) van de balie in Antwerpen gaat streng optreden tegen de uitbuiting van stagiaires door zogenaamde Salduz-kantoren. Die kantoren laten hun stagiairs ’s …“De omstandigheden waarin ik mijn ambitie als kandidaat-lijsttrekker van Open Vld Antwerpen heb bekendgemaakt, waren inderdaad bizar, maar ik wil mijn engagement tonen.

In de Rock Lobster City Lodge in de Kreeftstraat heeft auteur Johan Van den Driessche zijn nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorgesteld. De West-Vlaamse Brusselaar neemt lezers mee in …Het Suske en Wiske Museum is gered. Het is verkocht aan Essenaar Luc Van Thillo, die ook eigenaar is van Robotland.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … Bij verschillende huiszoekingen werden maandag vier personen opgepakt door de politie Rivierenland. Ze kwamen in het vizier van politie en parket toen een vrouw in Mechelen aangifte deed van …Dat de projectsubsidies voor cultuur geschrapt werden, sloeg vorig jaar in als een bom. 720.000 euro per jaar, vaak voor beginnende makers, die verdwijnt. Een jaar later beginnen de effecten … headtopics.com

De kritiek op Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) klinkt luider en scherper. Haar reactie zorgt soms voor opmerkelijke allianties. Het komt niet vaak voor dat een vakbond een …VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

5de editie De Grote Schijn in Rivierenhof nog magischer door livekoor en ‘bossproetjes’: “Boswandeling als in een film”N-VA Borgerhout verzet zich tegen verzoek district om armoedeverenigingen te subsidiëren zonder fiat van stadNieuwe Colruyt-supermarkt opent in Deurne headtopics.com

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Antwerpen doet het goed op online vastgoedplatform Biddit: meer dan 5.000 panden verkocht in 5 jaarBiddit, het online platform dat notarissen gebruiken om woningen te verkopen, blaast vijf kaarsjes uit. Sinds de lancering in 2018 werden er ruim 31.000 panden te koop aangeboden. De provincie Antwerpen spant de kroon met meer dan 5.000 verkochte huizen, appartementen of bouwgronden, goed voor een aandeel van ruim 17 procent.

Beraadgeslagen beweegt tegelijk vooruit en achteruitHet beweegt, op het nieuwe album van Beraadgeslagen, en het is smullen voor oud én jong.

Dan toch overnemer voor Suske & Wiske-museum gevondenHet Suske & Wiske-museum in Kalmthout wordt overgenomen door ondernemer Luc Van Thillo. Hij koopt het museum over van de provincie Antwerpen. Vanaf 2025 zal het museum dan ook niet langer onder het beheer van de provincie Antwerpen vallen. Dat heeft het Antwerpse provinciebestuur deze middag bekend gemaakt.

Groen kiest Bogdan Vanden Berghe als uitdager van Antwerps burgemeester De WeverVolgens Vanden Berghe moet het in Antwerpen anders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit.

De Croo houdt het schip nog drijvende, maar het is compleet stuurloosFuncties dienen niet om politici te 'belonen', schrijft Marc Reynebeau. Ministers moeten aan politiek doen, maar die ambitie heeft Open VLD nu opgegeven.