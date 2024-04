Bakfietsfabrikant Babboe roept 22.000 fietsen terug vanwege veiligheidsrisico's

De bakfietsfabrikant Babboe roept zo’n 22.000 bakfietsen terug vanwege veiligheidsrisico’s. Het gaat om een derde van alle bakfietsen van het merk, laat de fabrikant weten. In Nederland en Duitsland begint de terughaalactie in april, andere landen volgen in de maanden daarna. De beslissing hing al even in de lucht. Eerder dit jaar raakte Babboe in opspraak omdat meerdere modellen onveilig bleken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte in 2023 een onderzoek, nadat bij meerdere exemplaren de frames waren gebroken. De NVWA adviseerde in februari met klem om per direct te stoppen met de verkoop van alle bakfietsen en onveilige modellen terug te roepen. Naar aanleiding van dat onderzoek werden al 10.000 bakfietsen teruggehaald. Babboe liet toen weten verder onderzoek te doen naar de andere modellen en zijn klanten rond Pasen te laten weten wat de conclusie daarvan is. Nu blijkt dus dat nog eens 22.000 fietsen onveilig zijn

