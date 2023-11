Bagarre au bal d’Halloween de Meix-devant-Virton

La nuit d’Halloween est un soir de fête à Meix-devant-Virton. Depuis plusieurs années, un bal y est notamment organisé.Cependant, le Parquet explique qu’il a été appelé à 3h45 du matin. En effet, une bagarre a soudainement éclaté lors de cette soirée.

Rapidement, les organisateurs ont appelé la police, qui s’est rendue sur place et s’est interposée.En conclusion de cette rixe, le Parquet indique que deux personnes ont reçu des coups de poing au visage, et qu’un individu de nationalité française a été privé de liberté. Plus d’informations sont à venir dans le courant de la journée.

