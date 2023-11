Backoffice India boomt: ‘De komende 10 à 15 jaar is voor ons’

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Voormalige Okan-leerlingen staan nu zelf voor de klas: ‘Als ex-Okan heb je het gevoel dat je nog meer moet betekenen voor je leerlingen’‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsVandaag om 04:46Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?13, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de...

Hoe India China inhaalt als de fabriek van de wereldWe hebben het altijd gehad over China als de opkomende grootmacht. Maar onze aandacht, net als de aandacht van vele bedrijven, verschuift naar India. Dat is vandaag het land met de grootste bevolking, een razendsnelle economische groei en een torenhoge technologische ambitie. Lire la suite ⮕

IN BEELD. De carport of zelfs hele benedenverdieping ombouwen tot spookhuis voor Halloween, het gebeurt: “De lIn een carport in de Hoogstraat in Beerzel konden kinderen met Halloween komen griezelen tussen de bloederige geraamtes, afgerukte ledematen, creepy poppen en acteurs. Enkele straten verder in de Jan De Cordesstraat hadden de bewoners zelfs hun hele benedenverdieping omgebouwd tot een spookhuis. Lire la suite ⮕

De nouveaux locaux et de nouveaux projets pour les 20 ans de Sud-AssistanceDepuis 20 ans, Sud-Assistance, groupe médical multidisciplinaire est devenu un des principaux acteurs dans le transport... Lire la suite ⮕

Equipe-type de la neuvième journée de championnat avant les matches d’alignement de mercredi (Cette journée de championnat a été une nouvelle fois spectaculaire au niveau de certains scores. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕

Ann Van Elsen over de zoektocht naar zichzelf: “De gesprekken wijzen in de richting van autisme”Radiopresentatrice Ann Van Elsen getuigde in ‘Winteruur’ over hoe ze op zoek is naar zichzelf en hoe autisme daar een grote rol in speelt. “De gesprekken wijzen in die richting.” Lire la suite ⮕