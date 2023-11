B-elftal van Union vermijdt blamage en bekert verder na moeizame zege tegen amateurclub Meux

01-11-23 18:16:00 Nieuwsblad_be

Union bekert verder, maar evident was dat niet tegen RFC Meux (Tweede Nationale). De amateurclub verweerde zich kranig en kwam in de 82e minuut zowaar langszij nadat Leysen Union eerder op voorsprong had gebracht, maar Rasmussen stelde een minuut later meteen orde op zaken. Union bekert zo verder na een magere 2-1 overwinning.