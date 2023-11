Avocat gratuit, l’explosion des demandes en Belgique : « Trois éléments peuvent expliquer cette demande accrue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, 1722 activé… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! »: soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, «je vais vous le faire payer» (photos)

Les avocats du greffier Frédéric Janssens sont payés par l’assurance du parlement wallon: « Tandis que ses victimes n’ont pas ce privilège », regrette le PTB Fabrice et ses voisins sont en colère… à cause de Proximus : « On ne comprend plus rien, c’est du grand n’importe quoi »

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

À Paris-Bercy pour les trois derniers tickets vers TurinLe Masters 1000 de Paris-Bercy s’ouvre cette semaine sur d’énormes enjeux et notamment le retour en piste des cadors comme Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais c’est surtout le dernier sprint dans la course au Masters ATP de Turin qui s’annonce palpitante, avec encore trois billets, sur huit, à décrocher. Lire la suite ⮕

La Belgique mise sur les parcs de batteries pour assurer sa sécurité d'approvisionnementPlusieurs parcs de batteries vont bénéficier de subsides dans le cadre des enchères CRM (Mécanisme de Rémunération de Capacité) destinées à assurer la sécurité d'approvisionnement de la Belgique pour l'hiver 2027-2028, ressort-il lundi des résultats de la dernière enchère CRM publiés par Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension. Lire la suite ⮕

France : trois enquêtes ouvertes après les incidents violents autour du match Olympique de Marseille- Olympique lyonnaisTrois enquêtes ont été ouvertes après les incidents qui ont entraîné l’annulation du match entre l’Olympique... Lire la suite ⮕

Lyon reporté : trois enquêtes ouvertes après les incidents autour de l’OlympicoLa rencontre a été annulée après le caillassage du but des Lyonnais suite auquel l’entraîneur Fabio Grosso est sorti le visage en sang. Lire la suite ⮕