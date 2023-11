Average Rob vertelt over zijn ijskoude wandeling op Groenland in ‘De slimste mens’: “Als het zo koud is, wil j

e liefst van al pipi doen in de slaapzak”Acteur Tyler Christopher (50) van ‘Days of our lives’ overleden

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Average Rob vertelt over zijn ijskoude wandeling op Groenland in ‘De slimste mens’: “Als het zo koud is, wil jAverage Rob doet woensdag een gooi naar de titel van De slimste mens ter wereld. Maar binnenkort is hij ook te zien in het Play4-programma De expeditie: Groenland. Daarin leggen enkele bv’s de Arctic Circle Trail af, een wandeling van 160 kilometer. Daarin trotseerde hij ijskoude temperaturen, die ’s nachts tot -30 konden zakken. Lire la suite ⮕

Les technologies de Damien Ernst (ULiège) sur les éoliennes au Groenland vont être utilisées par uneLes technologies mises au point par Damien Ernst et son équipe pour créer des pôles d’énergie renouvelable, comme avec son projet de milliers d’éoliennes au Groenland, vont être utilisées par TES, une start-up mondiale spécialisée en énergie verte. Un premier essai devrait avoir lieu dans le désert marocain. Lire la suite ⮕

Rekenhof schetst ontnuchterend beeld van Brusselse overheidsfinanciën: “Hoe kan het dat deze ellende jaar na jHet Rekenhof heeft dinsdag het 28ste Brusselboek gepubliceerd, de jaarlijkse doorlichting van de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarin wordt een ontnuchterend beeld geschetst van de Brusselse begroting, waarbij de schulden jaar na jaar “aanzienlijk” blijven stijgen. Lire la suite ⮕

La Flandre va mener un projet pilote de résomation, une alternative verte à la crémationLa Flandre a décidé de mener un projet-pilote de résomation, une alternative plus écologique à la crémation, a indiqué la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), dans une récente question parlementaire écrite. Lire la suite ⮕

La Raffinerie Tirlemontoise inaugure une nouvelle tour de diffusion plus verteLa nouvelle tour de diffusion de la Raffinerie Tirlemontoise a été inaugurée officiellement mardi. Cette nouvelle installation, destinée à extraire le sucre des betteraves, permettra de réduire les émissions de CO2 de 6.000 tonnes et d'épargner 150.000 mètres cubes d'eau par an. Lire la suite ⮕