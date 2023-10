Avant-titre papier: BasketTitre papier: Les Panthers défient Lummen en Coupe de Belgique : Les Panthers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D2B | Un SL16 Futsal du Standard de Liège sans grand impact et piégé par Proost Lierse (avec VIDÉO de tous les BUTS) D1B | La bonne entrée de Midou Mouhli n’a pu empêcher la défaite du RFC Liège. Voici les bulletins des Liégeois

Les Castors Braine sans pitié face à Lummen avant un match décisif contre Keltern en EuropeLes Castors de Braine ont totalement maîtrisé leur rencontre en déplacement du côté de Lummen. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Qualifications de Huy et Wanze pour les finales de la Coupe AWBB 3X3Laura Baggio, MVP en titre de la compétition, et ses équipières Alycia Marteau, Inès De Keyser et Sarah Matthys se sont aisément qualifiées pour la finale qui aura lieu en mars. Lire la suite ⮕

Les problèmes font et refont surface pour les Francs Borains, premier nonLes Francs Borains n’ont pas confirmé les bonnes choses entrevues face au Patro. Des problèmes font ou refont surface, avant deux grosses échéances en championnat après la coupe de Belgique à Saint-Trond mardi. Lire la suite ⮕

La situation dégénère dans un Lidl belge, les employés « profondément choqués » : « Il arrive que les clientsDepuis samedi, la vidéo d’une cliente très mécontente au sujet d’un paquet de farine vendu dans un Lidl belge circule sur les réseaux sociaux. L’incident a profondément choqué les employés de l’enseigne. Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕