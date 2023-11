Avant-titre papier: AthlétismeTitre papier: Belle troisième édition de la Corrida-trail de Liège : Une belle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arthur Cremer a sorti une prestation 5 étoiles face à Genk: «J’ai pu montrer ce dont je suis capable»

Une grève à Liège perturbe la circulation des bus du TecUn mouvement de grève est en cours au dépôt Tec de Jemeppe-sur-Meuse, indique mardi matin l’entreprise de transport sur son site internet. Lire la suite ⮕

Liège : des 'fleurs à couper' locales et naturelles pour des bouquets sans pesticides chez 'Capucine Racine'C’est au cœur des paisibles bocages du Pays de Herve, à une vingtaine de minutes seulement de Liège, que se... Lire la suite ⮕

Parcs et cimetières fermés à Liège dès ce mercredi soir et durant la journée de jeudiEn raison des vents importants annoncés à partir de la soirée de ce mercredi et surtout durant la nuit et la journée de... Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

Les Ateliers de la Meuse à Liège déclarés en faillite, 85 emplois menacésL’entreprise liégeoise Les Ateliers de la Meuse, spécialisée dans la fabrication de pièces mécano-soudées de grande taille, a déposé le bilan malgré un carnet de commandes rempli. Le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé la faillite ce lundi. Lire la suite ⮕

Liège Panthers rejoint les quarts de finale, Courtrai éliminéVictorieux à Lummen (46-55), Liège Panthers a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket féminin mercredi. Courtrai, équipe de division 1, a par contre lui été éliminé 65-60 en 8es de finale par Herve-Battice, une équipe liégeoise d'un niveau inférieur. Lire la suite ⮕