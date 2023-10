Autres matches Provinciale 2 : P2A | Tout savoir des résultats et buteurs de la neuvième journée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P2A | Suryoyés réalise la bonne opération à Boitsfort !: «On a joué sereinement... et ça a payé» (+VIDÉO d’un but) D2 | Nouveau coup d’arrêt pour l’Union Saint-Gilloise B qui chute de haut contre Stockay: «C’est très lourd à digérer...» (+bulletins)

– Provinciale 1 : Provinciale 1 | Troisième succès de rang pour le Pays Blanc AntoingAprès une mise en route difficile, le Pays Blanc a déroulé pour venir à bout de Courcelles. Lire la suite ⮕

Les sélections et les dernières nouvelles en P1, P2A, P3A et P3BIl y a plusieurs incertitudes à Ère, tout comme à Estaimbourg B et à Bléharies. Lire la suite ⮕

– provinciale 4H Hainaut : P4H Hainaut | Valentin Ernest retrouve Forges avec Rance dans un match duL’attaquant va affronter son ancien club et son ancien entraineur chez les Forgerons Rudy Genova. Lire la suite ⮕

– provinciale 1 Namur : P1 | Nismes – Biesme, le choc entre ex-Couvinois va raviver les souvenirs deOn pourrait, en mixant les deux équipes,retrouver sur la pelouse un onze de joueurs qui ont transité par Couvin-Mariembourg. Dont Vincent Eugène et Romain Wackers qui ont la particularité d’avoir aussi enfilé le brassard de capitaine des Fagnards. Lire la suite ⮕

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s’impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s’estimant lésés par l’arbitrage. Lire la suite ⮕

– Provinciale 2A : Proviciale 2A | Reheul et Luingne douchentle Stade Mouscronnoisdans les arrêts deNul épique entre Luingne et le Stade Mouscronnois dansle sommet. Alors que les Hurlus pensaient avoir fait le plus dur, les Cleugnottes ont arrachéun point dans les arrêts de jeu. Lire la suite ⮕