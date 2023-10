Autopsie uitgevoerd op aangespoelde orka op strand van De Panne

De orka spoelde zondag rond 15 uur aan op het strand van De Panne nadat hij eerder was opgemerkt langs de kustlijn. Niet veel later overleed het dier. Volgens Kelle Moreau van het KBIN was de orka duidelijk heel mager, en wellicht dus ernstig verzwakt. Uitwendig werden geen verwondingen of breuken vastgesteld, waardoor een aanvaring zo goed als zeker uitgesloten is.Een autopsie moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.

De autopsie gebeurt door het KBIN in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik. Vervolgens zullen de weke delen en de beenderen in aparte containers weggebracht worden. Het skelet zal door de UGent als studiemateriaal gebruikt worden.

Aangespoelde ‘walvis’ in Antwerpse haven was vinvis die aanvaring had met schip: “Bloeduitstortingen en gebroken wervelkolom aangetroffen” Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Orque échouée à La Panne : l’autopsie a lieu ce lundi matinUne orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour... Lire la suite ⮕

Orque échouée à la Panne : l’autopsie a lieu ce matinL’orque mâle qui s’est échouée hier sur la plage de la Panne est autopsiée ce matin. L’enjeu est de déterminer... Lire la suite ⮕

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Orque échouée à La Panne : sauver un tel animal est quasi une mission impossibleUne orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour... Lire la suite ⮕

Aangespoelde orka overleden op strand van De Panne: “Hem terug in zee duwen was onbegonnen werk”De orka die zondagmorgen voor de kust van Koksijde werd opgemerkt, is aangespoeld op het strand op de grens van Koksijde met De Panne. Het dier leefde nog even, maar kon niet meer gered worden. “De orka terug in zee duwen was onbegonnen werk”, zegt Jan Haelters, mariene bioloog bij het Instituut voor Natuurwetenschappen. Lire la suite ⮕

Une orque mâle s’échoue sur le rivage de la PanneUne orque mâle s’est échouée sur la plage de La Panne. L’orque nageait et avait été repérée au large de la côte... Lire la suite ⮕