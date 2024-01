Auto's worden steeds breder in Europa

‘Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen kleinere en grotere SUV’s’, zegt William Todts, directeur van de invloedrijke Europese denktank Transport & Environment. Wie goed oplet in het straatbeeld, had het al langer begrepen: de wagens worden steeds groter. In eenberekende de Europese denktank Transport & Environment hoeveel precies. Antwoord: auto’s worden elk jaar gemiddeld een halve centimeter breder. Voor het eerst is een gemiddelde nieuwe wagen meer dan 1,80 meter breed.

‘Binnen de auto-industrie is het vooruitgangsidee altijd geweest dat het sneller, groter en krachtiger moet’, zegt directeur William Todts. ‘De opgang van de SUV (kort voor , nvdr) heeft dat proces versterkt. Het model levert de autobouwers meer winst op.’ Auto’s worden breder, maar straten niet. Dat zorgt voor spanningen tussen automobilisten en fietsers of voetgangers.Dat klopt, de beschikbare ruimte neemt af voor ons allemaal. We zien ook steeds vaker dat die grote wagens deels op het voetpad parkere





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Europa kondigt Europese alliantie aan voor productie van kritieke geneesmiddelenEuropa zal een tiental kwetsbare medicijnen aanduiden waarvan de productie in eigen handen moet blijven. Om zo snel mogelijk te herindustrialiseren, komt er onder Belgisch voorzitterschap een Europese alliantie van landen en farmabedrijven.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Charles Michel koestert verdere Europese ambitiesCharles Michel trekt in juni de Europese lijst voor de MR en stopt daarom half juli als ‘Europees voorzitter’. De 27 leiders moeten tegen dan een opvolger kiezen, anders wordt Michel tijdelijk opgevolgd door de Hongaarse premier Orban.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Europese Unie en klimaatveranderingBij de Europese Unie stond het klimaatthema de afgelopen vijf jaar bovenaan op de agenda. Volgens weerman op rusteen meer dan terechte zaak, al mag Europa de teugels niet lossen. ‘De regering-De Croo krijgt daar met het Belgische voorzitterschap een unieke kans voor.’

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Factcheck: geen bewijs dat geld van Europese Unie voor UNRWA naar schoolboeken met ‘jodenhaat’ gaatDoorbraak kopt: 'Jodenhaat in Palestijnse schoolboeken betaald door de EU'. Volgens de nieuws- en opiniesite financieren de Verenigde Naties (VN) met

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Roep om ontslag Charles Michel als voorzitter Europese RaadDe roep om het ontslag van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad klinkt alsmaar luider. Maar de kans is klein dat de ex-premier vroeger vertrekt.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Lahbib: ‘België heeft plicht om deel te nemen aan Europese operatie’Het federale kernkabinet buigt zich morgen/vrijdag over de vraag of België zich aansluit bij een eventuele Europese missie tegen de Jemenitische

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »