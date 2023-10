Auto opgevist uit Zeekanaal, hulpdiensten ter plaatse

Een passant zag rond 9 uur het dak van een voertuig boven de waterspiegel drijven ter hoogte van de bedrijvenzone aan de Westvaartdijk. Hij verwittigde meten de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plekke met het duikersteam.

De takeling is intussen gebeurd. Opvallend daarbij is dat heel de voorkant van de wagen zwaar beschadigd is of zelfs ontbreekt.

