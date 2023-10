Auto belandt in gracht na slippartij

Nadat de auto was gaan slippen, raakte die een verlichtingspaal langs de kant en belandde het voertuig uiteindelijk in de gracht. Er waren geen andere voertuigen in het ongeval betrokken.

VanRoey | EuroSys is De Kempenaar 2023. Het Turnhoutse ICT-bedrijf kreeg die bekroning van ondernemersforum Etion. De andere genomineerden waren Plantrent Group uit Beerse en FRAKO uit Weelde.Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille. Tijdens die periode organiseren de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Kasterlee …

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De nieuwe partij Actief2460 uit Kasterlee pleit voor de aanleg van een noodbrug over de Kleine Nete op de grens van Lichtaart en Geel. De huidige brug aan de Olensteenweg is al bijna twee weken … headtopics.com

Balense Akabe-scouts met kinderen met beperking misnoegd over Bobbejaanland: “Kind in rolstoel werd aangeraden om beter thuis te blijven” Een groep van de Akabe-scouts ’t Kruierke uit Balen, die vorige zondag met een aantal kinderen met een beperking op bezoek was in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee), voelt zich onheus …Liefhebbers van amateurfotografie kunnen op zondag 29 oktober en op woensdag 1 november in het ontmoetingscentrum van Lichtaart (Kasterlee) terecht.

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Met regeerakkoord lijkt Spaanse premier zichal schrap te zetten voor nieuwe verkiezingenMet een 35 urenweek als kers op een nieuw regeerakkoord tussen de linkse partijen, lijkt de Spaanse premier Pedro Sánchez meer te gokken op een nieuwe verkiezingscampagne dan op een nieuwe regering.