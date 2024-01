Augmentation des prix du tabac en France

À partir du 1er janvier 2024, fumer sera toujours aussi nocif pour la santé et deviendra encore plus mauvais pour le portefeuille et ce qu’il s’agisse de cigarettes électroniques ou de cigarettes classiques. Ainsi, un droit d’accises, s’élevant à 0,15 euro par ml, sera prélevé sur les liquides à vapoter, tandis que les produits liés au tabac verront leur prix augmenter de 25% environ.

En pratique, il sera nécessaire de débourser environ deux euros de plus, ce qui représente une augmentation d’environ 25%, pour l’achat d’un paquet de cigarettes. Selon le tabacologue Martial Bodo, 'cette hausse demeure relativement modeste comparée à des pays tels que la France ou l’Irlande, même s’il considère que l’augmentation unique de 2 euros est significative. Il est d’avis que cela pourrait dissuader certains jeunes de débuter le tabagisme'. Toutefois, il souligne 'que cette mesure ne sera efficace que si elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à éradiquer le tabagisme





