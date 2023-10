Aucun train ne circulera entre Tournai et Saint-Ghislain cette semaine, la SNCB prévoit des bus de remplacement

Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre, tous les trains circulant entre Tournai et Saint-Ghislain seront remplacés par des bus, annonce la SNCB sur son site. Infrabel procède à des travaux d’infrastructure depuis le 23 octobre et jusqu’au 5 novembre.

Ces travaux perturbent également le parcours de plusieurs trains du 23 au 27 octobre : L Quévy (5h20) - Tournai (6h33), L Quévy (6h20) - Mouscron (7h55) et L Mouscron (17h03) - Mons (18h08). Ces trains font exceptionnellement arrêt à Ville-Pommeroeul, Harchies, Callenelle et Maubray. L Quévy (17h20 + 18h20) - Tournai (18h33 + 19h33). Ces trains font exceptionnellement arrêt à Callenelle et Maubray.

Le chantier visant à réhabiliter les couches supérieures des revêtements de certaines voies de l'autoroute E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange s'achève: La Sofico et le SPW Infrastructures annoncent que dès ce samedi 28 octobre, la circulation sera rétablie normalement dans les deux directions (vers Bruxelles et vers Namur) sur ce tronçon...