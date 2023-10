Attention si vous tardez à payer votre précompte immobilier, cela peut vous coûter cher : « Ne faites pas l

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Si vous êtes propriétaire, vous avez reçu ces dernières semaines votre « douloureuse », ce fameux précompte immobilier ou taxe qui touche votre maison ou votre appartement.

Salaire moyen des Belges : voici les communes de Wallonie et de Bruxelles où l’on gagne le mieux et le moins bien sa vie Comment une dette de 20 euros peut grimper jusqu’à plusieurs centaines d’euros : voici les conseils d’un huissier de justice d’Arlon pour éviter d’aggraver ses dettesSi on n'appelle pas ça du vol ..... Merci au gouvernement Wallon qui avait dit ..... Pas de taxe pour les citoyens mon œilJ'ai payé ma baraque, je continue à payer l'entretien et les améliorations, je paye des taxes foncières et je paye les logements sociaux.

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

Attention si vous prenez les routes françaises, le radar «invisible» débarque : «C’est la terreur desUn tout nouveau type de radar va débarquer chez nos voisins français, selon Le Figaro. Il s’agit du radar «invisible», déjà utilisé en Espagne. La France prévoit par ailleurs un autre type de radar, qui permet quant à lui de détecter les infractions au volant. Lire la suite ⮕

Attention à la sécurité de vos enfants durant les fêtes d’Halloween : nos conseils !Ce week-end et les prochains jours, les petits monstres et autres vampires frapperont aux portes et réclameront leur dû. Beaucoup se promèneront à la nuit tombée en tenue sombre… au risque de ne pas être vu par les conducteurs. Lire la suite ⮕

Disparition du petit Emile : un nouveau témoignage après les dernières perquisitions, « je ne sais pas commentLe jeune agriculteur, chez qui des perquisitions ont été menées la semaine dernière, serait connu pour sa conduite jugée risquée lorsqu’il est au volant de son tracteur. Lire la suite ⮕

Ce ne fut pas du grand Barça : les Blaugranas s'imposent timidement contre le Shakhtar DonetskLe Barça poursuit son petit bonhomme de chemin. Opposés au Shakhtar Donetsk à domicile ce mercredi soir, les Catalans... Lire la suite ⮕

Les entreprises belges ne voient pas l'IA comme une menace pour leur personnelPlus de huit employeurs belges sur dix estiment qu'ils auront toujours besoin d'autant de travailleurs qu'aujourd'hui, même si l'intelligence artificielle prend une place croissante dans les milieux professionnels, a rapporté jeudi une étude menée par la société de services RH Acerta auprès d'un panel de 250 entreprises. Lire la suite ⮕