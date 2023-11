Attention si vous avez fait des courses récemment: Carrefour, Cora, Champion, Spar... les produits rappelés

Le fabricant La Lorraine Bakery Group rappelle des pâtisseries de la Forêt noire vendues dans une série de magasins comme Carrefour, Jumbo et Spar pour des problèmes de listeria.Il s’agit du produit Black Forest Gateau 6P de la marque La Lorraine avec une date de limite de consommation fixée au 31/10/2023, 01/11/2023 et 02/11/2023.

La période de vente s’étale du 28/10/2023 au 30/10/2023 inclus. Le produit a grossi les rayons de plusieurs points de vente belges: Carrefour, Champion, Comark, Cora, Deneubourg, Intermarché, Jumbo etc. La Lorraine Bakery Group demande à ses clients de ne pas le consommer et de le ramener au magasin dans lequel il a été acheté (le remboursement sera effectué sur place).

Abdellatif Chekoudri, de Nimy, poursuit sa progression: «Champion du monde U21 dans uneLe Montois a pris une nouvelle dimension en devenant champion du monde de Ju-Jitsu en août. Lire la suite ⮕

Un forfait offre à Karaxha l'occasion inespérée de devenir champion d'Europe mardi à LavalL'occasion tombe du ciel, mais Meriton Karaxha (31 ans, 30 victoires, dont 11 avant la limite, 7 défaites et 4 nuls) pourrait devenir champion d'Europe EBU des welters (entre 63,502 et 66,678 kg) mardi soir à l'Espace Mayenne de Laval. Lire la suite ⮕

Le champion du monde Lionel Messi sacré Ballon d'Or pour la 8e foisLionel Messi a été sacré Ballon d'Or 2023, lundi, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin, 36 ans, remporte le trophée, qui récompense le meilleur joueur de la saison, pour la huitième fois de sa carrière. Lire la suite ⮕

Cyclo-cross : Martin Aubier (Verviers) sacré champion provincial de cyclo-cross pour la première fois: «CelaMalmedy accueillait ce dimanche le championnat provincial liégeois de cyclo-cross. Et les Verviétois Elisa et Martin Aubier se sont distingués avec le titre pour chacun d’eux dans leur catégorie. Une première pour le second cité. Lire la suite ⮕

Deux véhicules se percutent à un feu de signalisation rue de Leumont à WanzeDeux véhicules sont entrés en collision ce mardi au carrefour de la rue de Leumont et de la Chaussée de Tirlemont à Wanze, au niveau du feu de signalisation. Lire la suite ⮕

Zwartewoudgebak teruggeroepen uit hele reeks winkels wegens listeriaFabrikant La Lorraine Bakery Group roept zwartewoudgebak terug dat verkocht werd in een hele reeks winkels, zoals Carrefour, Jumbo en Spar, omdat de bacterie listeria monocytogenes mogelijk in het product aanwezig is. Lire la suite ⮕