Attention à la sécurité de vos enfants durant les fêtes d’Halloween : nos conseils !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Chaque année en automne et en hiver, près d’un piéton sur dix (8 %) victime d’un accident de la route est âgé de moins de 12 ans et un sur six (16 %) a entre 12 et 17 ans.

Avec le retour des fortes pluies, attention à l’aquaplanage sur les routes inondées : voici comment éviter la catastrophe«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo) headtopics.com

Une première wallonne à Malmedy : désormais, les distributeurs automatiques de boissons et nourriture seront fermés entre 20h et 6h du matin

Lire la suite:

sudinfo_be »

Préparation peu idéale pour Ferencvaros qui est arrivé à Genk avec beaucoup de retardFerencvaros affronte Genk à la Cegeka Arena jeudi (21h) à l'occasion de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Cependant, le leader de la première division hongroise a vécu une préparation perturbée mercredi après s'être rendu en Belgique avec de nombreuses heures de retard. Lire la suite ⮕

Comment Israël va mener son opération terrestre à Gaza : « Beaucoup de pièges les attendent »L’opération terrestre d’Israël à Gaza semble connaître ses prémices. Une guerre bidimensionnelle et psychologique, relève Didier Leroy (ERM). Lire la suite ⮕

Gaza: « Beaucoup vont bientôt mourir » à cause du siège imposé par IsraëlSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Attention si vous prenez les routes françaises, le radar «invisible» débarque : «C’est la terreur desUn tout nouveau type de radar va débarquer chez nos voisins français, selon Le Figaro. Il s’agit du radar «invisible», déjà utilisé en Espagne. La France prévoit par ailleurs un autre type de radar, qui permet quant à lui de détecter les infractions au volant. Lire la suite ⮕

Surprise : la bourgmestre d’Anderlues Virginie Gonzalez candidate à sa succession et au… FédéralBeaucoup la voyaient candidate au Régional, mais la principale intéressée aimerait figurer sur les listes fédérales… Lire la suite ⮕

Passage à l'heure d'hiver : attention aux piétons moins visibles sur la routeCe dimanche 29 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver avec pour conséquence une baisse brutale de luminosité aux... Lire la suite ⮕