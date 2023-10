Attentat terroriste à Bruxelles : Abdesalem Lassoued avait des contacts internationaux, confirme le ministre

Le Premier ministre Alexander De Croo et le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw ont déclaré le lendemain de l’attentat perpétré par Abdesalem Lassoued que rien n’indiquait que l’auteur de l’attentat bénéficiait d’une coopération. Le ministre Van Quickenborne a également déclaré que rien n’indiquait que l’auteur de l’attentat appartenait à un réseau. La théorie du loup solitaire a d’abord été retenue.

L’enquête a révélé qu’il y avait des contacts internationaux. Ces contacts internationaux sont transmis à d’autres pays par l’intermédiaire d’Europol et ces autres pays, l’Allemagne, la France et l’Espagne, interviennent à ce sujet. »La question est alors de savoir s’il y avait un réseau ou si Lassoued a agi seul. Il est trop tôt pour se prononcer sur ce point, estime M. Van Tigchelt.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Nieuwe digitale tool zou blunders met uitleveringsverzoek, zoals in zaak Abdesalem Lassoued, moeten vermijdenEen nieuwe digitale tool voor magistraten en parketpersoneel zou blunders zoals die plaatsvonden met het Tunesische uitleveringsverzoek van Abdesalem Lassoued, de dader van de terreuraanslag in Brussel op 16 oktober, moeten vermijden. Dat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt donderdag aangekondigd op het Brusselse parket. Lire la suite ⮕

Abdesalem Lassoued had internationale contacten, bevestigt minister van TigcheltOf Abdesalem Lassoued nu wel of niet als ‘lone wolf’ zijn terreurdaad verrichte op 16 oktober, zal het onderzoek van het federaal parket moeten uitwijzen. Dat heeft Paul Van Tigchelt verklaard. De nieuwe justitieminister bevestigt dat de dader van de aanslag waarbij twee Zweedse voetbalsupporters het leven lieten internationale contacten had. Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat arrêtée en EspagneUne personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en... Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobreUne personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en Espagne, a indiqué vendredi la police espagnole. Deux personnes d’origine suédoise ont été tuées et une autre a été blessée dans cette attaque à l’arme à feu perpétrée par Abdesalem Lassoued, tué par un tir policier au lendemain des faits. Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

Le Vadot de la semaine: le délabrement du parquet de BruxellesL'attentat commis par Abdessalem Lassoued, dont la Tunisie avait demandé l'extradition, témoigne du délabrement du parquet de Bruxelles. Retrouvez ici Lire la suite ⮕