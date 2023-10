Attentat à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat arrêtée en Espagne

Une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en Espagne, a indiqué vendredi la police espagnole. Deux personnes d’origine suédoise ont été tuées et une autre a été blessée dans cette attaque à l’arme à feu perpétrée par Abdesalem Lassoued, tué par un tir policier au lendemain des faits.

Il s'agit d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un homme pour trafic de drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle. Selon la police espagnole, le suspect et Abdesalem Lassoued sont tous deux impliqués dans 'des activités liées au crime organisé'. Elle n'a pas précisé dans quelle mesure cet homme serait lié à l'attaque terroriste.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

Une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre arrêtée en EspagneUn attentat terroriste a fait deux morts à Bruxelles, lundi soir. Le niveau de la menace a été relevé à 4 dans la capitale. Lire la suite ⮕

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles: Annelies Verlinden défend l’action de la policeUn attentat terroriste a fait deux morts à Bruxelles, lundi soir. Le niveau de la menace a été relevé à 4 dans la capitale. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : Alexander De Croo exprime sa pleine confiance dans ses trois ministresLe Premier ministre, Alexander De Croo, a exprimé jeudi la confiance de son gouvernement dans les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Paul Van Tigchelt, et la secrétaire d’Etat à l’Asile, Nicole de Moor, mis sur le gril ces derniers jours à la suite de l’attentat terroriste commis le 16 octobre à Bruxelles. Lire la suite ⮕

Attentat de Bruxelles : l’Association des mosquées de Schaerbeek condamne fermement les actes terroristesL’association des 15 mosquées de la commune de Schaerbeek a condamné 'avec force l’acte terroriste' commis il y a dix... Lire la suite ⮕