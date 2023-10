Attentat à Bruxelles : le chauffeur de taxi pris pour cible par le terroriste s’exprime pour la première fois

Nous l’appellerons Karim, c’est un prénom d’emprunt. Cet homme est le chauffeur de taxi dans lequel se trouvaient les trois supporters suédois pris pour cible par Abdesalem Lassoued le lundi 16 octobre. Vers 19h, il roule dans le centre de Bruxelles quand il entend un impact inhabituel dans sa carrosserie. Quelques secondes plus tard, il sort de son van et se retrouve nez à nez avec le tireur en veste fluo.

Dans le même temps, il pense qu’il va mourir : 'Je me dis que c’est fini pour moi, que ce sera mon dernier jour. Le tireur était à côté de ma voiture. Il n’a pas tiré un ou deux fois, il a tiré des balles et des balles'. Presque deux semaines après l’attentat, Karim est encore sous le choc : 'Le bruit des tirs reste dans ma tête.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Attentat à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat arrêtée en EspagneUne personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en... Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles: Annelies Verlinden défend l’action de la policeUn attentat terroriste a fait deux morts à Bruxelles, lundi soir. Le niveau de la menace a été relevé à 4 dans la capitale. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : Alexander De Croo exprime sa pleine confiance dans ses trois ministresLe Premier ministre, Alexander De Croo, a exprimé jeudi la confiance de son gouvernement dans les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Paul Van Tigchelt, et la secrétaire d’Etat à l’Asile, Nicole de Moor, mis sur le gril ces derniers jours à la suite de l’attentat terroriste commis le 16 octobre à Bruxelles. Lire la suite ⮕

Attentat de Bruxelles : l’Association des mosquées de Schaerbeek condamne fermement les actes terroristesL’association des 15 mosquées de la commune de Schaerbeek a condamné 'avec force l’acte terroriste' commis il y a dix... Lire la suite ⮕

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles. Lire la suite ⮕