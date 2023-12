Attaque au couteau à Paris: ce que l’on sait sur l’assaillant, un converti qui assurait ne « plus être musulman »

Arrêté samedi après avoir tué à Paris un touriste germano-philippin à coups de couteau et s’en être pris à deux autres personnes armé d’un marteau, Armand Rajabpour-Miyandoab, jeune Franco-Iranien, était connu de la justice pour son islam radical et ses troubles psychiatriques. L’homme de 26 ans avait déjà été interpellé par le renseignement intérieur (DGSI) en 2016 pour un projet d’attaque à La Défense, un quartier d’affaires à l’ouest de Paris.

Alors étudiant en biologie, et entretenait des contacts avec « trois terroristes récidivistes », d’après le tribunal de Paris qui l’a jugé en 2018. Avant, « il n’avait jamais fait parler de lui ». Aucune mention au casier judiciaire., et en était sorti en 2020 après quatre ans de détention, ont précisé des sources proches du dossier





