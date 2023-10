Divers collaborateurs évoquent une rupture de confiance entre les membres de la ligne de permanence et la directrice Anne-Marie Descamps. Elle serait responsable d'une atmosphère 'toxique', dressant les collaborateurs les uns contre les autres, ou mettant la pression sur les employés pour revenir prématurément d'un congé maladie.

En septembre, la permanence a même été fermée la nuit pour la première fois, par manque de personnel. L'équipe a adressé une lettre ce mois-ci au conseil d'administration pour expliquer son mécontentement au sujet de la charge de travail. Suite à quoi le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a ordonné la nomination d'un gestionnaire de crise, qui sera présenté lundi.

Atmosphère toxique au centre antipoisons, un gestionnaire de crise nommé : « Le ministre présentera un plan dLe centre antipoisons est confronté à une rotation de médecins expérimentés, à un manque de temps pour des travaux scientifiques et à une rupture de confiance entre les employés et la direction, rapporte lundi De Morgen. La situation est telle qu’un gestionnaire de crise a été nommé. Lire la suite ⮕

Prudence si vous sortez ce dimanche : la Belgique placée en alerte jaune par l’IRM, de fortes pluies et desAujourd’hui, le temps restera venteux avec des averses. Les coups de vent pourront localement atteindre 70 km/h en cours de journée, voire davantage en cas de fortes averses. L’atmosphère deviendra ensuite plus calme ce soir et la nuit prochaine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Lire la suite ⮕

Crisismanager moet ‘toxische sfeer’ bij Antigifcentrum aanpakkenHet Antigifcentrum kampt met een leegloop van ervaren artsen, een gebrek aan tijd voor wetenschappelijk werk en een vertrouwensbreuk tussen werknemers en het bestuur. Dat schrijft De Morgen maandag. Er is een crisismanager aangesteld. Lire la suite ⮕

Crisismanager moet ‘toxische sfeer’ bij Antigifcentrum aanpakkenHet Antigifcentrum kampt met een leegloop van ervaren artsen, een gebrek aan tijd voor wetenschappelijk werk en een vertrouwensbreuk tussen werknemers en het bestuur. Dat schrijft De Morgen maandag. Er is een crisismanager aangesteld. Lire la suite ⮕

Straks gaat de wintertijd inDe nacht duurt straks een uurtje langer want we gaan de wintertijd in. Vanaf morgen is het een uurtje vroeger donker ’s avonds. Maar ’s morgens winnen we licht. Lire la suite ⮕

Victime d’un hold-up de Tessenderlo, Virton s’enfonce dans la criseEt de quatre! Virton vient de connaître sa 4e défaite de rang face à un adversaire qui n’a pourtant rien montré. Lire la suite ⮕