Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincu

Après un premier tour qualificatif franchi avec brio avec trois victoires en autant de rencontres, les championnes de Belgique en titre ont poursuivi sur cet élan cette semaine, à Veza, en Roumanie, où se disputait la deuxième et dernière phase qualificative de la Ligue des champions féminine.

Déjà assurées de rejoindre la phase de poules dès mercredi soir, les protégées de Kris Vansnick ont fait preuve d'un très grand sérieux d'entrée de jeu pour prendre le meilleur sur la formation locale d'Alba Blaj profitant, lors de chaque manche, d'un écart de quelques points qu'elles ne lâchaient jamais (20-25, 20-25, 19-25).

