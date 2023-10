Asterix Avo Beveren grijpt groepswinst in CL na winst tegen Alba Blaj

Door deze overwinning stoot Asterix Avo Beveren door naar de poulefase van de CEV Champions League waar het zich zal moeten meten met Conegliano (Italië), Stuttgart (Duitsland) en Rzeszow (Polen). De poulefase wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden. Voor het eerst in de geschiedenis kan een Belgische ploeg zich doorheen de kwalificatiewedstrijden naar de poulefase loodsen. Naast Asterix Avo stoot ook Alba Blaj door naar de poulefase.

Na overleg tussen de trainersstaf en de spelersgroep heeft Ronald De Somviele zijn ontslag gegeven als trainer van KSK Kallo. In afwachting van een nieuwe hoofdcoach, worden de honneurs waargenomen …De vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League gewonnen. De Waaslanders versloegen het Tsjechische PK Brno met 3-0 …

Hij mag dan intussen 40 jaar geworden zijn, Pieter Peirsman blijft van goudwaarde voor Scheldejeugd Temse. Afgelopen weekend leidde de ancien zijn ploeg met liefst 27 punten naar een 63-49-zege …De Oost-Vlaamse judoka's maakten afgelopen weekend een goede beurt op de Vlaamse kampioenschappen in Deinze. Bij de mannen was Yorben Delanghe (Samoerai Ronse) succesvol, maar vooral de …

In de tweede kwalificatieronde voor de CEV Champions League-poule staat Asterix Avo Beveren donderdag in Roemenië tegenover topfavoriet Alba Blaj. De Roemeense kampioen heeft nogal wat …Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is.

Het bezoek in de Puitvoetbossen bij VK White Boys leverden KFC Vrasene en coach Bryan Bultheel drie gouden punten op. De bezoekers waren met 2-3 te sterk voor de voorlaatste in het klassement. Toch …Op woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd.

Vrouwen Asterix Avo Beveren staan na nieuwe zege op zucht van kwalificatieDe vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League gewonnen. De Waaslanders versloegen het Tsjechische PK Brno met 3-0 (25-11, 25-14, 25-17).

Asterix Beveren accroche une première victoire au second tourAsterix Beveren a remporté son premier match du second tour qualificatif de la Ligue des Champions dames face à Mladost Zagreb (2-3), mardi à Veza en Roumanie.

Asterix Beveren profite de la victoire de Blaj pour rejoindre la phase de poulesAsterix Beveren est assuré de se hisser en phase de poules de la Ligue des Champions féminine de volleyball grâce à son succès 3-0 face au club tchèque de Brno (25-11, 25-14, 25-17) et à celui de Blaj face à Zagreb 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13).

Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincuAsterix Beveren a conclu le second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine de volleyball invaincu suite à une victoire 0-3 face au club roumain d'Alba Blaj (20-25, 20-25, 19-25), jeudi à Veza en Roumanie.

Asterix Avo wint openingsmatch tweede kwalificatieronde in Champions LeagueAsterix Avo Beveren heeft op de openingsspeeldag van de tweede kwalificatieronde van de Champions League in Blaj (Roemenië) zijn wedstrijd tegen het Kroatische Mladost Zagreb gewonnen in vijf sets (25-19, 21-25, 25-13, 24-26, 15-9). Topscoorster was de Wase aanvoerster Manon Stragier (24).

Britt Rampelberg probeert met Roemeens team Alba Blaj haar ex-ploeg stokken in de wielen te steken: "SpeelsterIn de tweede kwalificatieronde voor de CEV Champions League-poule staat Asterix Avo Beveren donderdag in Roemenië tegenover topfavoriet Alba Blaj. De Roemeense kampioen heeft nogal wat internationals in de rangen. Onder andere Yellow Tiger en ex-Asterix Avo-libero Britt Rampelberg verdient er haar strepen.