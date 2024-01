Assurances-épargne et placements pour la planification successorale

Les assurances-épargne et placements sont très pratiques en tant qu’instruments de planification successorale. De telles assurances-vie à capital différé permettent en effet de soustraire une partie importante du patrimoine à la succession.Elle vous dispense donc d’établir un testament. Après votre décès, le capital est versé directement au bénéficiaire et est à l’abri d’éventuels créanciers.

Vous conservez tous vos droits: vous pouvez transférer les droits ou les donner en gage, lever (une avance sur) le capital assuré, etc. Souvent, ces placements sont fiscalement avantageux du vivant de leur preneur. Le bénéficiaire devra cependant payer des droits de succession sur le capital versé après le décès du preneur.Dans le cas d’une assurance-vie, quatre parties sont impliquées: la compagnie d’assurances (assureur), le preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire.Le risque repose sur la tête de l’assuré. Le capital assuré est payé selon que l’assuré est en vie ou décéd





