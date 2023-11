Artificiële intelligentie: ‘In het slechtste geval kan het tot onze ondergang leiden’

kan ons helpen om de complexe problemen van onze tijd op te lossen, zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert. ‘Maar er moet meer aandacht zijn voor de catastrofes die AI kan veroorzaken.’

‘Dit is een uniek moment in de geschiedenis’, zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert terwijl we onder de najaarszon koffiedrinken op een bank in zijn tuin. De banaliteit van het tafereel staat in schril contrast met wat hij vertelt. ‘Voor het eerst in de 250.000 jaar dat de mens bestaat, creëren we iets wat binnen drie decennia intelligenter kan worden dan wij en dat in het slechtste geval tot onze ondergang kan leiden.’Grote catastrofes zijn er altijd geweest.

Het is wel bijzonder dat de mensen die de technologie ontwikkelen ook de mensen zijn die ervoor waarschuwen.De kritiek is dat mensen die wijzen op de problemen met hypergeavanceerde AI daar belang bij hebben. ‘Kijk eens waartoe wij in staat zijn’, zou de onderliggende boodschap zijn, terwijl dat de aandacht van bestaande AI-problemen afleidt. Ik kan me erg druk maken over dat soort commentaar. Het is mogelijk dat ze er belang bij hebben, maar dat betekent nog niet dat wat ze zeggen fout is. headtopics.com

U was lang van mening dat technologie die de mensheid wegveegt, thuishoort in sciencefiction. Waarom bent u van gedachte veranderd?Technologie zorgt voor vooruitgang, welvaart en welzijn, maar tegelijk zijn er onwenselijke neveneffecten, zoals discriminatie door algoritmen. De lancering van ChatGPT en de razendsnelle evolutie van AI heeft ons anders naar die technologie doen kijken. Dat AI plots nieuwe dingen kan die zelfs de experts niet hadden voorzien, heeft daartoe bijgedragen.

Als AI ooit mensen uit de weg ruimt, dan zal ze dat doen omdat ze een doel heeft dat ze zo snel en zo efficiënt mogelijk wil bereiken.Lauwaert:

