Arthur Vermeeren, joueur d'Antwerp, pourrait rejoindre Atlético Madrid

Het gaat hard voor Antwerp-speler Arthur Vermeeren. Na een topseizoen bij Antwerp, volgt hoogstwaarschijnlijk een transfer naar internationale topclub Atlético Madrid. Het 18-jarige goudhaantje van Antwerp is donderdagochtend geland in de Spaanse hoofdstad. Maar die reis maakt hij niet alleen. Zijn vriendin Elise Vlaeminck staat aan zijn zijde. En dat is lang niet de eerste keer dat het koppel samen gespot wordt.

Midden oktober postte Vermeeren voor het eerst foto’s met zijn vriendin Elise op Instagram. Zo wist iedereen meteen dat hij van ’t straat was, en ook dat was een primeur. “Het is mijn eerste relatie, ja. We hebben elkaar leren kennen op een verjaardagsetentje”, vertelde hij toen nog aan Gazet van Antwerpen.Hun relatie kan relevant zijn als het over de nakende transfer gaat. Nu wonen ze nog niet samen, maar wat als Vermeeren straks naar het buitenland trekt? Gaat zij dan mee of niet? En ook: heeft zij een stem in zijn toekomst? “Niet zo, nee. Dat is vooral iets voor mijn ouders, mijn advocaten en mezel





Antwerp en difficultés financières, les fans doivent-ils s'inquiéter ?Antwerp a des problèmes de trésorerie et est la seule grande équipe belge à ne pas partir en stage d'hiver à l'étranger. Les fans doivent-ils s'inquiéter ? Thomas Peeters, Anversois et économiste du sport à l'Université Erasmus de Rotterdam, nuance. "Je n'ai pas encore vu de preuves pour remettre en question le modèle économique d'Antwerp." Problèmes financiers chez Antwerp, mais Paul Gheysens n'autorise (pas encore) de nouveaux investisseurs ou acquéreurs "Je ne peux me baser que sur les comptes annuels déposés en juin 2022. Et il apparaît que le club a subi de lourdes pertes ces dernières années", déclare également l'économiste du sport anversois Thomas Peeters de l'Université Erasmus de Rotterdam. "Ce n'est pas surprenant. Antwerp a investi beaucoup à court terme pour obtenir du succès sportif. Ce succès est venu plus rapidement que prévu et il sera maintenant important de transformer ces pertes en profits. Beaucoup dépendra des comptes annuels de juin 2023 qui seront probablement annoncés dans quelques semaines. Nous ne connaissons pas encore ces chiffres.

L'Antwerp connaît des difficultés financièresLe champion et vainqueur de la Coupe de Belgique en 2023, l'Antwerp, fait face à d'importantes difficultés financières. Les primes de fin d'année ne seront pas versées en décembre en raison des résultats décevants en Ligue des Champions et des conditions imposées pour les licences belge et européenne. Le club tente d'acquérir des fonds supplémentaires et promet de payer les primes dès que possible.

Helikopterpiloot die met sterren van Tomorrowland en kampioensbeker van Antwerp vloog, nu in opspraak wegens cHij staat bekend als de helikopterpiloot die de groten der aarde naar Tomorrowland of naar de Formule 1 in Spa-Francorchamps vervoert. Hij is ook de man aan de stuurknuppel van de MUG Heli van het UZ Gasthuisberg. Maar nu zit Luc B. (59) in de cel, op verdenking van cocaïnesmokkel.

Antwerp plaatst tegen Charleroi klinkend slotakkoord achter feestelijke weekEen feestelijke week met een klinkend slotakkoord. Zo is de eerste werkweek van 2024 uitgedraaid voor Royal Antwerp FC. Na tal van individuele prijzen werd Charleroi zondagmiddag collectief van de mat geveegd. Het werd 4-1 en zo heeft de Great Old zijn start van het kalenderjaar niet gemist.

Bilan des grands clubs de Pro League : La Gantoise, l’Antwerp et GenkSuite de notre série sur le bilan des grands clubs de Pro League. Place à La Gantoise, l’Antwerp et Genk. Trois clubs qui doivent se retrouver en Champions Playoffs, le passage à six équipes rendant indispensable une présence parmi la crème de notre football. La cote de l’année 2023 : 8/10. Après avoir roulé sur les Europe Playoffs, voilà Hein Vanhaezebrouck reparti en mission pour conquérir le titre qu’il avait déjà remporté en 2015. Il n’a peut-être jamais eu un effectif aussi qualitatif à sa disposition, même s'il trouve toujours à redire sur la quantité de son noyau. Son équipe est encore engagée sur tous les fronts (comme le Club Bruges et l'Union Saint-Gillois). Attention aux blessures qui guettent et à la campagne européenne si elle s'éternise : historiquement, nos clubs belges ont du mal à briller durablement sur plusieurs tableaux. Le moment inoubliable : Le triplé de Gift Orban en Conference League. Début 2023, la Pro League découvre un extraterrestre nigérian arrivé de D2 norvégienne

Le directeur d'Antwerp, Marc Overmars, suspendu par la FIFALa FIFA suspend le directeur d'Antwerp, Marc Overmars, pour comportement inapproprié. Il n'est pas encore certain qu'il doive démissionner de son poste chez le champion belge.

