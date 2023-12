Arrestation du frère du baron de la drogue néerlandais 'Bolle Jos' en Turquie

De Turkse politie heeft vorige week Willem Leijdekkers, de broer van de gezochte Nederlandse drugsbaas 'Bolle Jos', gearresteerd. Dat schrijft de Nederlands krant Het net lijkt zich steeds meer te sluiten rond Jos Leijdekkers (32), de gevreesde cocaïnesmokkelaar uit Breda die zowel door de Nederlandse als de Belgische autoriteiten wordt gezocht voor internationale drugshandel en drugsgerelateerd geweld.

De arrestatie van Willem Leijdekkers zou het gevolg zijn van de kraak van het geëncrypteerde communicatiesysteem dat door de criminele organisatie van Jos Leijdekkers werd gebruikt. Sinds de politie erin is geslaagd om beveiligde chatapplicaties als Sky ECC, Encro en Exclu te kraken, laten steeds meer criminele organisaties hun eigen, beveiligde communicatiesystemen bouwen. Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, Holly of Joske Breda, is een van meest gezochte drugsbazen van Europa. Nederland plaatste hem in mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst





